La présence d'un loup constatée pour la première fois dans le Rhône

Un "grand canidé" a été pris en photo dans la nuit du 9 au 10 avril, par un appareil automatique à Chambost-Allières.



"Le cliché a été transmis le 12 avril à l’Office français de la biodiversité, établissement public en charge du suivi du loup en France. Les experts de l’Office français de la biodiversité ont pu authentifier cette observation comme étant celle d’un loup gris (Canis lupus lupus)", a indiqué ce lundi la Préfecture du Rhône.

La présence de ce loup serait liée à deux attaques sur des moutons commises les 12 et 15 avril dernier à Vaux-en-Beaujolais. "Le Service départemental de l’Office français de la biodiversité s’est rendu sur place afin d’effectuer les constatations et analyser les circonstances des attaques et les causes des prédations. Les résultats des expertises concluent à ce que le loup ne soit pas exclu", précisent les autorités.

Il s’agit de la première confirmation de la présence du loup sur le département du Rhône.