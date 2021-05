Lyon : les services de réanimation appelés à faire grève ce mardi

Un rassemblement est prévu à 14h devant l’hôpital Edouard Herriot.



Le personnel des services de réanimation et des soins critiques des HCL est appelé à faire grève ce mardi à Lyon.

"Cette pandémie qui fait plus de 100 000 morts en France a dévoilé au grand jour et aux yeux du grand public les difficultés et les carences de notre système de santé, que nous dénonçons depuis de trop nombreuses années", déplore la CGT des HCL dans un communiqué.

"Depuis plus d’un an, tous les services de réanimation des Hospices Civils de Lyon comme partout en France sont encore plus en grande souffrance par manque de lits et de personnels", ajoute le syndicat.

Les personnels de réanimation demandent notamment la reconnaissance de la technicité et des compétence liés à l'exercice en réa/soins continus pour les soignants exerçant dans ces services, mais aussi une revalorisation des salaires ainsi qu'une réévaluation du ratio soignants/lits et une augmentation du nombre de lits de réanimation. Ils se retrouveront en début d’après-midi à 14h devant l’hôpital Edouard Herriot.