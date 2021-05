Rhône : fin de la vigilance orange aux pluies et aux inondations

La situation devrait progressivement s’améliorer au fur et à mesure de la journée.



Météo France a levé ce mardi matin la vigilance orange aux pluies et aux inondations dans le Rhône. Il a beaucoup plus ces dernières heures sur le département. Un record de précipitations a d’ailleurs été battu à Lyon pour un mois de mai avec 76,5 mm d’eau relevés ce lundi soir à 20h contre un peu plus de 74 mm enregistrés en 1921.

Une amélioration du temps est attendue ce mardi à la mi-journée. Quelques éclaircies pourraient se montrer dans l’après-midi après un lundi marqué par une centaine d’interventions des pompiers sur tout le département du Rhône, notamment pour des routes submergées.