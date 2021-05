Métropole de Lyon : 10 000 vélos bientôt gratuitement proposés aux jeunes

L’opération "A chacun son vélo" est enclenchée.



À partir de l’automne prochain, une flotte progressive de 10 000 vélos sera mise en place dans la Métropole de Lyon. Ces cycles seront prêtés gratuitement aux jeunes résidents du territoire âgés de 18 à 24 ans. "Cela répond à un besoin de pousser les gens à la pratique du vélo", a annoncé Bruno Bernard.

Pour que cette mesure soit vertueuse écologiquement et financièrement parlant, les deux-roues prêtés seront issus d’une politique de reconditionnement. "On va récupérer les vélos en mauvais état, les faire rénover avec une politique d’insertion et créatrice d’emploi, puis les mettre à la disposition des jeunes", a précisé le président de la Métropole de Lyon.

Dans un premier temps, ce service s’adressera "aux étudiants boursiers et aux jeunes adultes en parcours d’insertion habitant sur la Métropole".

Le coût de l'opération est estimé à 4 millions d'euros.