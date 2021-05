Le trafic sur la ligne TER entre Lyon et Saint-Etienne toujours interrompu

La galère se poursuit pour les voyageurs.



La circulation des TER entre Lyon et Saint-Etienne sera encore compliquée dans les prochains jours. La ligne est à l’arrêt depuis mardi matin en raison d’un glissement de terrain à Rive-de-Gier après les fortes pluies tombées en début de semaine.

"Les dégâts sont importants car un mur de soutènement de cette voie ferrée a été emporté sur 200 mètres de long", a déclaré un représentant de la SNCF à l’AFP qui précise que le "soubassement de la deuxième voie, la plus proche de la rivière Gier en crue, a été en partie grignoté, provoquant la chute, mardi matin, d’un pylône soutenant des caténaires d’alimentation électrique".



Il n’y aura donc pas de retour à la normale "avant plusieurs semaines", selon un porte-parole de la SNCF.



Les voyageurs de la ligne la plus fréquentée de France peuvent emprunter des TER depuis Lyon Perrache jusqu’à Givors où des cars ont été mis en place afin de rejoindre Saint-Etienne, et inversement.