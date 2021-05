Direction les Etats-Unis pour Eugénie Le Sommer !

Eugénie Le Sommer va tenter l'aventure américaine.



L'OL a confirmé ce mercredi le départ de son attaquante internationale vers sa franchise américaine d'OL Reign, sous la forme d'un prêt de six mois.

Eugénie Le Sommer rejoindra Seattle à compter du 6 juin et jusqu'au 31 décembre, après avoir prolongé son contrat avec l'OL jusqu'en 2023. Elle y retrouvera Sarah Bouhaddi et Dzenifer Marozsan.

"J’avais envie de vivre une nouvelle expérience et de découvrir l’un des championnats les plus compétitifs au monde. Les Etats-Unis restent pour moi le pays du football féminin. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. Je suis très bien à Lyon mais en rejoignant OL Reign pour quelques mois, j’ai l’impression de rester dans le même club. C’est une petite parenthèse dans ma carrière mais je reviendrai à Lyon avec des ambitions encore plus élevées", a réagi Eugénie Le Sommer.