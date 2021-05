Lyon : un nouveau rassemblement anti-masque ce samedi

Le rassemblement est prévu à partir de 14 heures. Certaines personnalités doivent faire le déplacement.



Parmi elles, Jean-Marie Bigard. Il est attendu ce samedi aux alentours de 12h sur la place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour un rassemblement organisé par les collectifs "Révolution des sourires", "Réseau de solidarité active" et "Bon sens".

Entre deux blagues et un verre de rosé servi à la buvette éphémère, on y parlera bio-éthique, avortement et "chimères homme/animal", lors d'une conférence donnée par le docteur Henrion-Claude dès 11h.

Après cette parenthèse scientifique, "l'improbable duo" et d'autres invités enchaîneront les prises de parole jusqu'à 16h, sur le thème de la liberté en cette période de pandémie.