Top 14 : dernière chance pour le LOU Rugby face à Brive

Le LOU Rugby accueille Brive ce samedi à Gerland pour la 24e journée de Top 14.



Après la défaite face à Castres le week-end dernier, les Lyonnais n'ont plus leur destin entre leurs mains. Neuvièmes avant cette rencontre, les hommes de Pierre Mignoni devront absolument s'imposer lors des trois dernières rencontres et espérèrent un faux-pas de leurs adversaires devants au classement pour se qualifier pour les phases finales. "Le mental fera la différence sur cette fin de saison. Il va falloir rester très concentrés sur notre objectif de qualification. On ne va pas dépendre que de nous certes, mais il faut déjà maitriser ce que l'on peut maitriser : ces trois matchs là", a déclaré en conférence de presse d'avant-match le demi de mêlée Jonathan Pelissié.