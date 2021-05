Rassemblement pro-Palestine à Lyon : près de 1000 personnes se sont retrouvées place Bellecour ce samedi

Les manifestants se sont retrouvés vers 15 heures.



Près de 1000 personnes se sont retrouvées place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon, ce samedi après-midi pour le rassemblement pro-Palestine. Une manifestation qui a débuté dans le calme, sans débordements, malgré les craintes plus tôt dans la semaine du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dans le cortège, on pouvait notamment entendre plusieurs slogans comme "Israël assassin" ou encore "Gaza on est là". Malgré quelques tirs de pétards, les manifestants ont adopté un état d'esprit pacifique face aux événements du Proche-orient.

Mais vers 17h30, des affrontements avec les forces de l'ordre ont été à déplorer. Ces dernières ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants les plus belliqueux. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue.