Bison Futé voit rouge ce dimanche en Auvergne-Rhône-Alpes !

Ce week-end de l'Ascension devrait se terminer dans les bouchons pour les "vacanciers".



La circulation s'annonce compliquée sur les routes ce dimanche. Bison Futé voit rouge dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France.

Il est donc vivement conseillé de prendre la route le plus tôt possible ! La circulation s'annonce notamment très compliquée à partir de 10 heures sur l'autoroute A7, sur l'axe Orange-Lyon. En revanche, le trafic devrait être légèrement plus fluide sur l'A43 entre Chambéry et Lyon, ou encore sur l'A48 entre Grenoble et Lyon, mais la circulation sera tout de même dense.