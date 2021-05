Déconfinement : quels changements cette semaine à Lyon ?

La deuxième phase du déconfinement est prévue ce mercredi.



Cette date marquera tout d’abord le changement d’horaire du couvre-feu qui passera de 19h à 21h. Une attestation sera néanmoins toujours nécessaire pour se déplacer entre 21h et 6h.



Des réouvertures sont également au programme de ce milieu de semaine. Ce sera le cas des commerces non-essentiels, des centres commerciaux de l’agglomération lyonnaise, des cinémas, des théâtres, des musées ou encore des salles de spectacle avec un protocole sanitaire strict, notamment des jauges réduites.



Les bars et les restaurants pourront eux aussi de nouveau accueillir du public mais uniquement en terrasses à 50% de leur capacité pour les plus grandes et avec des tables de 6 au maximum. Reste à savoir si la météo sera au rendez-vous pour ce moment très attendu.



La troisième étape du déconfinement se déroulera le 9 juin avec un couvre-feu repoussé à 23h, l’assouplissement du télétravail, la réouverture en intérieur des cafés et des restaurants, des salles de sport, des salons et foires d’exposition avec la possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes munies d’un pass sanitaire.