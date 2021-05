Un trafic quasi normal prévu dès mercredi sur le réseau TCL

Afin d’accompagner la deuxième étape du déconfinement, le SYTRAL a décidé une nouvelle d’adapter son offre à compter de mercredi.



Il faut dire que depuis le 3 mai, le réseau TCL enregistre une nette progression de sa fréquentation en journée et en soirée pour atteindre les 65% et plus d’un million de voyages/jour.

"Pour accompagner cette hausse du trafic et la réouverture des commerces, des terrasses et des lieux culturels, nous avons décidé de déployer une offre forte en semaine de 95% sur l’ensemble du réseau TCL et de 100% les week-ends et en soirée en lien avec la période printanière, propice aux déplacements et aux loisirs", indique ce lundi matin Bruno Bernard, le président du SYTRAL.

A noter que l’offre du réseau sera rétablie à près de 100% au regard des taux de fréquentation observés.

Le trafic reprendra à 100% dès le 9 juin à l’occasion de la troisième étape du déconfinement marquée par le décalage du couvre-feu à 23h, l’assouplissement du télétravail et la reprise de l’ensemble des activités économiques, culturelles et sportives.