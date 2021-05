Une collision entre un car de collégiens et un poids lourd fait plusieurs blessés près de Lyon

L'accident a eu lieu ce mercredi matin à Givors.



Le car, qui transportait 33 élèves et quatre enseignants du collège Fauriel de St Etienne, est entré en collision avec deux camions sur l'A47 en direction de Lyon.

Le chauffeur du bus a été légèrement blessé, tandis qu'une élève de 15 ans et une accompagnatrice ont été hospitalisées dans un état grave.

Dans un communiqué, Olivier Dugrip, le recteur de l'académie de Lyon, a exprimé son soutien aux victimes de l'accident de car qui a fait trois blessés dont un grave à Givors.

L'Académie de Lyon annonce également ce mercredi soir la mise en place d'une cellule d'écoute au sein de l'établissement. "Le recteur souhaite remercier les services de secours et les forces de sécurité pour l'aide et le soutien apportés aux élèves et adultes présents", concluent les services de l'Education nationale dans ce communiqué.