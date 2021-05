Lyon : un lion géant coloré installé en Presqu'île

L'animal totem de la Ville a fait son retour entre Rhône et Saône lundi.



Il a retrouvé son trône au carrefour des rues de la République, Grôlée et Carnot. Mais le fauve de 3 mètres a quelque peu changé : le collectif de street arts "Birdy Kids" a été chargé de lui donner un nouveau visage. "Le lion apporte couleur et légèreté (...) pour colorer la vie des Lyonnais pendant leur shopping et leur balade", nous précise-t-on dans un communiqué. Ces couleurs flachis rappellent d'ailleurs celles du "Flower Tree", ce grand bouquet de fleurs installé place Antonin Poncet.

Ce lion restera en place jusqu'au 15 septembre prochain.