L'Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région la plus malpolie au volant de France !

Ahh les incivilités au volant !



Un nouveau classement de la Fondation Vinci Autoroutes vient mettre en lumière les incivilités en France par région : si la région PACA trône en tête de ce classement peu glorieux, la région Auvergne-Rhône-Alpes est juste derrière !

Avec 68% d'automobilistes qui avouent s'emporter au volant et se laisser aller à des noms d'oiseaux, la région est la deuxième la plus malpolie de France ! A contrario, les Normands sont les automobilistes les plus respectueux et calmes.