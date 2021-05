Le Vaporetto fait son retour ce vendredi à Lyon !

La célèbre navette fluviale lyonnaise reprend du service.



Le Vaporetto fait son retour sur la Saône ce vendredi. La navette fluviale, dont l'exploitation a été reprise par la société Les Yachts de Lyon, va de nouveau voguer sur l'eau entre Confluence et Vaise après une période de trêve hivernale.

Cette année, les horaires seront modifiés. Les premiers départs auront lieu à 13h30 de Confluence et à 14h10 de Vaise.

Concernant les tarifs, le trajet est fixé à cinq euros pour les adultes (plus de 12 ans), trois euros pour les enfants entre 5 ans et 12 ans. De plus, un abonnement illimité de 39 euros par an est aussi disponible.