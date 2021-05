Plusieurs manifestations au programme ce samedi à Lyon

Il y aura du monde dans les rues de Lyon ce samedi.



Plusieurs manifestations sont prévues ce samedi à Lyon. La première aura lieu du côté de la place de Francfort dans le 3e arrondissement à partir de 10 heures. La CALLE (Coordination d’Actions pour le Logement Lyon et Environ) appelle à une "mobilisation massive ce samedi, pour un logement digne pour toutes et tous sans attendre et pour le prolongement de la trêve hivernale". Dès 11 heures, le cortège doit prendre la direction de l'Annexe de l'espace communal de la Guillotière.

A 14 heures, les Gilets Jaunes de la région se sont donnés rendez-vous place Bellecour pour demander "une société plus juste, moins autoritaire, pour défendre nos services publics, pour une écologie solidaire et populaire, pour l'abolition des privilèges et pour la démission du président et de son gouvernement", peut-on lire dans un communiqué.

Une heure plus tard, ce sont les antifascistes qui se retrouveront place de la Croix-Rousse. Le collectif "Fermons les locaux fascistes" appelle à se retrouver "contre les violences de l’extrême-droite et en soutien à la Plume Noire".