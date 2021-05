Lyon : une grande collecte de mégots organisée ce samedi

L’association Hebdo Ecolo appelle à la mobilisation.



La "plus grande cueillette de mégots jamais réalisée" est prévue ce samedi dans plusieurs villes en Allemagne, en Russie mais aussi en France. Ce sera notamment le cas à Lyon où le rendez-vous est donné à 14h devant l’hôpital Saint Luc-Saint Joseph (au niveau de l’arrêt de tram T1) dans le 7ème arrondissement.

"Un seul objectif : ramasser les mégots jetés qui détruisent nos sols, les écosystèmes, intoxiquent les animaux et polluent l’eau", explique Hebdo Ecolo à l’origine de l’opération. "L’objectif de cette cueillette record est de ramasser 100 000 mégots et de protéger de l’insalubrité jusqu’à 50 millions de litres d’eau", poursuit l’association.

Les mégots seront recyclés par le service de tri et de recyclage MéGO pour en faire du mobilier urbain et favoriser l’économie circulaire, sociale et solidaire.