Près de Lyon : 2 tonnes de déchets ramassés à l'Anneau Bleu

Une belle opération !



Une quinzaine de bénévoles du collectif "Nettoyons Lyon" se sont rassemblés ce week-end à l'Anneau Bleu, non loin du quartier de Cusset à Villeurbanne. Mais pas question pour eux de profiter du soleil pour se balader le long du canal de Jonage. Pince à déchets, gants et sacs poubelles à la main, les membres de l'association ont ramassé près de 2 tonnes de déchets abandonnés dans le parc. Ils ont notamment mis la main sur 400 kg de ferraille, 90 kg de plastiques, 175 kg de tissus et 40 kg d'électronique. Les bénévoles ont aussi récupéré 2 frigos et 5 matelas.

Mais cette "cleanwalk" n'était que la première étape du grand nettoyage de la zone. Selon "Nettoyons Lyon", ce sont plus de 20 tonnes de déchets qui gisent dans ce grand parc. Toujours selon l'association, cette présence de débris serait "intrinsèquement" liée à une zone de squat riveraine.