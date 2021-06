Métropole de Lyon : il est désormais possible de prendre le tramway avec son vélo

Bonne nouvelle pour les cyclistes !



A partir de ce mardi, et ce jusqu'au 1er décembre, il est désormais possible de prendre les tramways de la Métropole de Lyon avec son vélo. Un réel avantage pour les cyclistes, notamment en cas de casse mécanique ou lorsqu'il pleut, même si le soleil a fait son retour depuis quelques jours dans l'agglomération.

Pour ne pas éviter de surcharger les rames, le Sytral a précisé que cette expérimentation se déroulera dans des créneaux horaires précis, en dehors des heures de pointe. En semaine, un cycliste pourra monter dans le tramway avec son deux-roues avant 7h du matin, puis entre 9h et 15h, et enfin après 19h. Les samedis, ce sera avant 12h puis après 19h. En revanche, les cyclistes n'auront pas de contraintes le dimanche et les jours fériés.