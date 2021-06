Lyon - La Part-Dieu accueille un rooftop éphémère à la new-yorkaise

Le rooftop s'installe dans le centre commercial du 3 juin jusqu'à la fin du mois de septembre



Si vous êtes à la recherche du lieu idéal pour siroter un cocktail au soleil, ne cherchez plus ! RoofPop prend ses quartiers à l'étage Les Tables du centre commercial de la Part-Dieu pour la période estivale.

Le rooftop propose de déguster les merveilles de la street-food, de délicieux cocktails mais aussi des bonnes bières bien fraîches le tout sur fond de DJ set, pour été rythmé et festif :

Festif et populaire, un peu régressif sur les bords, le RoofPop s’inspire de la Factory d’Andy Warhol. Un espace « associé à la collaboration, l’expérimentation, le mélange. Mais aussi de fêtes, d’excès, d’invention libre ! ». En bref, une place du village perchée et festive ! Source : nomadkitchens / roofpop

Cette nouvelle installation éphémère vous accueillera 7 jours sur 7 entre 11h et minuit pour un été inoubliable ! En plus de proposer de la bonne nourriture et des boissons incroyables, le Roofpop vous prépare également des surprises avec des guests et des soirées consacrées aux mixologues. Rendez-vous à partir du 3 juin !

Pour plus d'informations, visitez le site internet officiel !