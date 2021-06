Lyon - Découvrez le pôle de loisirs OL Vallée en vidéo !

Le complexe de loisirs ouvrira ses portes ce mercredi 9 juin !



Situé près du Groupama Stadium à Décines, l'OL Vallée est prête à ouvrir ses portes au public ! Cet immense pôle de loisirs s'étend sur plus de 23 000 m2 et propose une multitude d'enseignes mêlants sports indoor, restauration et activités culturelles.

Ce nouveau site s'impose d'ores et déjà comme un lieu incontournable du paysage lyonnais ! Le complexe propose 4 terrains de foot à 5 et de futsal, une salle consacrée au e-sport, il abritera également le Lyon City Surf Park, un café-théâtre, un bowling, une salle de trampolines Exalto et bien d'autres activités à découvrir.

Ce nouveau site très ambitieux qui s'annonce comme un nouvel espace incontournable de la vie lyonnaise héberge plusieurs enseignes déjà bien connues à l'image de Ninkasi ou encore Exalto. En ce qui concerne les activités, vous pourrez profiter d'un grand complexe multisports de l'enseigne L’Appart Fitness, d'un bowling équipé de 32 pistes ou encore d'un espace de surf indoor, Lyon City Surf Park.

Du côté food & drinks, vous aurez l'embarras du choix : Bchef, American City, Salad'Rit et Uni Décines seront là pour vous régaler alors qu'Au fût et à mesure et la très vintage Garrison Tavern sauront vous désaltérer !

