Téléphérique à Lyon : le Sytral présente trois itinéraires

Le projet du téléphérique lyonnais se précise.



Le président de la Métropole de Lyon et du Sytral Bruno Bernard a évoqué ce mercredi l’avenir du projet de transport aérien devant relier le centre-ville à l’Ouest lyonnais. "Il s’agit là du premier point du Sytral sur la télécabine (…) nous faisons cette conférence car le projet attise beaucoup de curiosité", a commencé l’élu écologiste.

Et pour répondre à ces attentes, il a dévoilé trois potentiels itinéraires grossis que pourrait emprunter le mode de transport. Tous prendraient le départ de la gare de Francheville. Le premier, qualifié de "fuseau référant", survolerait Sainte-Foy-lès-Lyon avant de redescendre jusqu’à Gerland, en passant par La Mulatière. Même terminus pour le deuxième, mais le tracé le ferait passer plus au sud de Sainte-Foy, frôlant ainsi les frontières d’Oullins. Mais c’est bien le troisième qui amène l’inédit : le fuseau passerait par le nord de la commune, chevaucherait le 5e arrondissement puis la Presqu'Île, avant de finir sa course soit à Perrache, soit avenue Jean-Jaurès.

Une grande consultation doit être lancée à l'automne, sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP).