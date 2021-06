Nouvelle étape du déconfinement : ce qui va changer cette semaine à Lyon

C’est une nouvelle date importante dans le cadre du plan de déconfinement de la France.



Le retour progressif à la vie d’avant va se poursuivre ce mercredi avec la troisième étape du déconfinement et au bout de nouveaux allégements et des réouvertures.

Le premier changement viendra une nouvelle fois du couvre-feu décalé à 23h contre 21h depuis le 19 mai. A noter que sa levée totale est prévue le 30 juin.



L’autre mesure importante de cette nouvelle phase concernera les restaurants, les cafés ou encore les bars qui auront l’autorisation de pouvoir servir leurs clients à l’intérieur avec un protocole sanitaire toujours adapté, notamment une jauge de 50%.

De leur côté, les terrasses pourront ouvrir à 100% de leur capacité mais la règle des 6 personnes maximum à table restera en vigueur.



Ce 9 juin sera également synonyme de réouverture pour les salles de sport et de possibilité pour les lieux culturels et de loisirs, à l’exemple des cinémas, des musées ou encore des salles de spectacle, d’accueillir plus de public (65% de la capacité de la salle au lieu de 35% jusqu’à présent). Les salons et les foires seront également de nouveau autorisés avec une jauge pouvant aller jusqu’à 5000 personnes. Il faudra alors être en possession du fameux pass sanitaire qui entre en vigueur ce mercredi dans les lieux les plus fréquentés.



Le dernier changement concerne l’assouplissement du télétravail qui ne sera plus systématique comme le recommandait le gouvernement. Un protocole devra être défini entre les directions des entreprises et les salariés sur le nombre de jours en télétravail ou en présentiel.