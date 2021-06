Emmanuel Macron giflé

Le soutien des élus lyonnais au chef de l'Etat



De nombreuses personnalités lyonnaises ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron, victime d'une gifle ce mardi lors d'un déplacement dans la Drôme.

Laurent Wauquiez, le président de la Région, parle d'un "geste intolérable" et n'accepte pas "que s'installe la violence dans notre pays", quand le maire Grégory Doucet affirme "tout son soutien au président de la République".

Le candidat aux régionales et député LREM Bruno Bonnell s'est, lui, dit "choqué mais surtout indigné" et précise que "cet acte isolé ne représente en rien notre région". Andréa Kotarac (RN) a lui aussi condamné "la violence à l'encontre du Président" malgré le fait que les membres de son parti soient "ses premiers opposants". Najat Vallaud-Belkacem a, quant à elle, eu "froid dans le dos" à la vue de cette image et souhaite que les citoyens "retrouvent le goût du respect", tout comme le sénateur EELV Thomas Dossus qui déplore "l'affaissement du débat public".

A noter que l'auteur de la gifle et un complice ont rapidement été arrêtés par les services de sécurité.