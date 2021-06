Lyon : la restauration des statues des frères Coustou à découvrir lors de visites

Les statues avaient disparu de la place Bellecour depuis le 22 mars.



La restauration des statues des frères Coustou, situées au pied de la statue de Louis XIV sur la place Bellecour, a débuté ce mercredi.

Les deux bronzes vont être rénovés au Musée des Beaux-Arts, situé 20 place des Terreaux à Lyon, afin d’assurer leur conservation. Ces statues des frères Coustou représentant le Rhône et la Saône, sont classées au titre des monuments historiques.

La restauration des deux œuvres comprend leur décrassage, l’élimination des graffitis, des inscriptions et des autocollants. L’opération est visible à travers trois fenêtres aménagées à hauteur d’enfant, de personne en fauteuil et d’adulte debout durant toute sa durée.

Deux visites seront également proposées au public, les 10 et 16 juin sur réservation en présence des restaurateurs et de la conservatrice des peintures et sculptures ancienne.

Les tarifs des visites du chantier de restauration vont de 1 à 3 euros.

À noter que, le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi et jours fériés de 10h à 18h, vendredi de 10h30 à 18h.

La réservation est obligatoire en ligne sur le site.