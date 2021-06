Lyon : on pourra se baigner au Parc de la Tête d’Or cet été !

A vos maillots de bain !



La piscine du Parc de la Tête d’Or revient cette année encore à Lyon à partir du 18 juin, soit un mois en avance par rapport à l’année dernière.

Des ouvertures "anticipées et échelonnées" avec des "créneaux élargis" et des "tarifications adaptées", c’est la promesse de Julie Nublat-Faure, adjointe au maire déléguée au Sport, à la Jeunesse, à la Vie Associative, et à l’éducation populaire.

Cette année, il y aura deux créneaux par jour, de 3 heures 15 chacun pour le Parc de la Tête d’Or, et de 4 heures pour les autres piscines.

"Concernant les jauges, on arrivera à 1000 personnes par créneaux sur nos piscines. On a vraiment fait en sorte que nos piscines soient accessibles au plus grand monde. Ça va vraiment faire du bien par rapport à l’année dernière où l’on était sur des jauges de 80 personnes. Pour le parc de la Tête d’Or, c’est un petit peu moins puisque c’est 300 personnes par créneaux, ce qui fait 600 personnes par jour", poursuit l’adjointe au maire.

Il y aura de nouveau le "grand bassin" de 30 x 15 mètres sur 1m de fond, ainsi qu’un plus petit bassin pour les enfants. L’aire de jeux n’a quant à elle pas été reconduite cette année, la fréquentation n’étant pas assez importante.

Tarifs :

3,40 euros plein tarif

2,60 euros tarif réduit

Gratuit pour les moins de 6 ans.