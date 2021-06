Un pic de chaleur attendu ce mercredi à Lyon

Il va encore faire très chaud dans les prochaines heures sur l’agglomération lyonnaise.



Météo France, qui parle "d’épisode précoce de fortes chaleurs" annonce ce mercredi près de 35 degrés à Lyon. Il s’agira d’ailleurs de la journée la plus chaude de la semaine avant une légère baisse du mercure.

Le thermomètre restera en effet élevé en fin de semaine avec encore 34 degrés ce jeudi puis 32 degrés pour les journées de vendredi et de samedi. Les orages ne devraient arriver que dimanche pour apporter un peu de fraîcheur et permettre aux Lyonnaises et aux Lyonnais de mieux respirer dès lundi prochain. On devrait alors rester en dessous des 30 degrés.