La circulation différenciée reconduite ce jeudi à Lyon, Villeurbanne et Caluire

L'épisode de pollution à l'ozone se poursuit.



Après une première journée ce mercredi où la vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 était obligatoire pour circuler à Lyon, Villeurbanne et Caluire, le préfet du Rhône a décidé de prolonger la mesure à ce jeudi, pour lutter contre l'épisode de pollution de l'air.

L'abaissement de la vitesse de 20km/h sur les axes routiers du département reste également en vigueur.

Les axes exclus du périmètre de la circulation différenciée :

boulevard périphérique Nord ; voies métropolitaines ex A7 (M7) et ex A6 (M6) ; tunnel sous Fourvière ; l’itinéraire permettant l’accès au parc relais IUT Feyssine entre le boulevard Laurent-Bonnevay et le boulevard périphérique ; l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc-relais de Vaise par le quai Raoul Carré, le quai Sédaillan, le quai du Commerce, le quai de la gare d’eau, la rue de Saint-Cyr et la rue du 24 mars 1852 ; l’itinéraire entre le boulevard périphérique Nord et le parc-relais de Vaise par la rue de Bourgogne et la rue du 24 mars 1852 ; l’itinéraire entre l’A7 et le parking de la gare de Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l’échangeur autoroutier de Perrache et le Cours de Verdun Récamier ; l’itinéraire permettant d’accéder et de quitter le parc relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l’avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue de la Pépinière Royale ; l’itinéraire entre l’échangeur de l'A43 et le parc-relais Mermoz-Pinel par l'avenue Jean Mermoz.