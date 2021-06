Lyon : un homme retrouvé mort après avoir été projeté dans le Rhône du pont de la Guillotière

Un appel a témoins a été lancé.



A 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a été volontairement projeté dans le Rhône depuis le pont de la Guillotière dans le 7e arrondissement de Lyon indique le DDSP du Rhône.

L'homme poussé dans le Rhône a été retrouvé mort mercredi. L'exploitation de la vidéosurveillance a permis de déterminer qu'il avait été projeté depuis le pont de la Guillotière à l'occasion d'une altercation. Deux personnes sont actuellement en garde à vue et seront déférées samedi au parquet du tribunal judiciaire de Lyon en vue de l’ouverture d’une information judiciaire des chefs d’homicide volontaire, pour la première et de non-empêchement de crime et non-assistance à personne en danger pour la seconde. La victime serait originaire du Maroc et serait probablement un SDF.

Les forces de l'ordre sont aujourd'hui à la recherche de témoins. Il est possible de joindre le 04.87.62.90.10 lors des heures ouvrables ou le 17 le soir et les week-ends.