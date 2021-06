Lyon : tout ce qu’il faut savoir sur les élections régionales et départementales !

Ce dimanche, c’est jour de vote partout en France.



Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin à 8h pour les élections régionales et départementales.

A Lyon et dans la Métropole on ne vote que pour les régionales. Le territoire est désormais dissocié du Rhône, et les élections qui le concernent sont les métropolitaines.

Concernant les élections Régionales. Neuf candidats s’affrontent ce dimanche dans les urnes pour remporter le siège de président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : Shella Gill (Union Essentielle), Fabienne Grébert (EELV), Chantal Gomez (LO), Bruno Bonnell (LREM), Najat Vallaud-Belkacem (PS), Laurent Wauquiez (LR), Farid Omeir (Agir pour ne plus subir), Cécile Cukierman (PCF), Andréa Kotarac (RN).

La situation est plus floue dans le Rhône pour les élections départementales, où les opposants du président sortant ne sont pas parvenus à se présenter dans chaque canton.

Pour voter ce dimanche, il suffit de se munir d’un stylo et d’une pièce d’identité et de se rendre à son bureau de vote.

L’abstention grande gagnante ?

Initialement prévues en mars dernier, ces élections pourraient être boudées par les électeurs. Avec l’arrivée des beaux jours, les vacances pour certaine, et le contexte sanitaire, l’abstention pourrait être très élevée. Un premier point officiel sur la participation est prévu à midi, puis un second à 17h, avant les premières estimations de vote à 20 heures.