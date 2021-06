Régionales : Laurent Wauquiez très largement en tête au premier tour

Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche.



Mais les élections départementales et régionales n’ont pas attiré les foules puisque c’est un taux d’abstention record de plus de 65% qui devrait être enregistré selon des chiffres pas encore officiels.

Du côté des résultats, Laurent Wauquiez arrive très largement en tête du premier tour de ces élections régionales. Un net succès pour le président sortant LR crédité de plus de 46% selon des résultats encore partiels à 22h. Viennent ensuite Fabienne Grébert (EELV) avec plus de 13%, Andréa Kotarac (RN) et ses plus de 12%, Najat Vallaud-Belkacem (PS) avec plus de 10%.

Bruno Bonnell (LREM), Cécile Cukierman (PC-LFI), Chantal Gomez (LO), Shella Gill (Union essentielle) et Farid Omeir (Agir pour ne plus subir) ne se qualifient pas pour le second tour avec moins de 10%.