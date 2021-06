Lyon - Une terrasse installée sur la place Bellecour ! (vidéo)

Pignouf Plage s'invite au pied de la statue Louis XIV



Pignouf s'installe sur la place Bellecour ! Situé dans le 7ème arrondissement de Lyon, ce bar / restaurant spécialisé dans le smash burger a investi la célèbre place pour installer sa plage, une terrasse conviviale et moderne, en face de la statue du Roi Soleil.

Ce sont 130 places qui seront mises à disposition des fans de burgers, de bière, de cocktails et de vins qui pourront profiter d'un cadre dynamique et d'une ambiance festive avec DJ set comme l'annonce le compte Instagram du lieu :

New ! Pignouf Plage ⛱



Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de Pignouf Plage, une jolie terrasse sur la Place Bellecour, sous la queue du cheval de Louis XIV ! ????



Ce spot a vocation à être un lieu ouvert à tous, où tout le monde se mélange dans un cadre incroyable !



Vous y retrouverez 7/7 nos smash burgers et une sélection des ´dwichs qui cartonnent chez @pignouf_lyon dont le VG, des pressions et des cocktails en happy hours, ainsi qu’une très belle sélection de vins ! ????



C’est ça l’Amour à la Plage, Aou, Tcha Tcha Tcha ! ♥️