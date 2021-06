Lyon aura sa fan-zone pour les huitièmes de finale de l’Euro des Bleus !

C’est le retour de la fan-zone dans la capitale des Gaules.



Ce jeudi matin, lors d’une interview donnée à BFM Lyon, le maire de Lyon Grégory Doucet a révélé une information qui devrait faire plaisir à de nombreux supporters de l’équipe de France de football.

L’élu écologiste a indiqué qu’un écran géant sera installé dans le Matmut Stadium de Gerland pour retransmettre les matchs des Bleus lors de l’Euro 2021. L’opération débutera dès ce lundi soir pour le 8e de finale contre la Suisse, prévu dès 21h. "On a l'Euro de football, une Equipe de France magnifique (...), la situation sanitaire le permet et on a envie de retrouver ces grands évènements festifs", a-t-il commenté.

Pour accéder au jardin du LOU Rugby, ce sera gratuit mais un pass sanitaire sera obligatoire. Une jauge de 10 000 spectateurs, installés sur la pelouse, sera instaurée.