Ce sont plus de 150 évènements culturels qui viennent rythmer l'été dans la capitale des Gaules



Après une trop longue période de silence, Lyon entend bien rattraper le temps perdu cet été ! Le festival Tout l'monde dehors revient cet été 2021 avec pas moins de 150 évènements culturels gratuits qui se tiendront aux quatre coins de Lyon !

Les parcs, cours, jardins et places de la ville accueilleront spectacles de danse, lectures de contes et de livres, ateliers pour les plus jeunes, pièces de théâtre, projections en plein air et concerts à compter du 23 juin, et jusqu'au 29 août pour un été festif et coloré. Les artistes locaux seront mis à l'honneur et présenteront leur travail dans la grande scène ouverte que va devenir la ville de Lyon.

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et d'assurer la sécurité de chacun, la Ville de Lyon a mis en place un système de réservation pour chaque évènement en juin, et également pour certains spectacles de juillet et d'août, pour lesquels il vous suffira de choisir l'évènement qui vous intéressee dans la programmation et de réserver vos places sur le site de la Ville de Lyon. Les places sont disponibles à la réservation tous les lundis pour les évènements de la semaine.

Il est important de noter que les gestes barrières devront être respectés (distanciation sociale, port du masque...) afin de permettre à chacun de profiter au maximum du festival.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation du festival ici !