Régionales et départementales 2021 : tout ce qu'il faut savoir pour ce second tour

On vote ce dimanche, pour la dernière fois avant la présidentielle de 2022.



Ce dimanche se tient le second tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes et des départementales dans le Rhône. Même si des candidats ont obtenu plus de 50% des voix dans certains cantons et départements, tout le monde revote à cause de la faible participation du 1er tour. Pour rappel, l’abstention s’est élevée à 67,4% dimanche dernier en Auvergne-Rhône-Alpes, soit l’un des pires scores enregistrés dans l’histoire de la Ve République.

D’où la grande attente pour ce second tour, avec une remobilisation des électeurs souhaitée par tous les candidats, et pas pour les mêmes raisons.

Qui sortira vainqueur de la triangulaire entre Laurent Wauquiez, le président LR sortant de la Région, Fabienne Grébert qui mène l’union de la gauche (EELV-PS-PCF) et Andrea Kotarac (RN) ? Réponse après 20h.