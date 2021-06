Une enquête sur les voies de covoiturage de la M6-M7 lancée par la Métropole de Lyon

Votre avis intéresse la Métropole.



Depuis plus de six mois maintenant, la Métropole de Lyon a mis en place des voies de covoiturage sur la M6 et la M7.

Ces voies, également réservées aux véhicules Crit'air 0, aux bus et taxis, sont matérialisées par un panneau signalétique en forme de losange. Un logo très peu parlant pour de nombreux automobilistes, qui ne respectent donc pas les règles de ces voies la majeure partie du temps.

La Métropole de Lyon a donc décidé de lancer une enquête en ligne pour recueillir les avis des utilisateurs sur ces voies mises en place depuis le 21 décembre dernier.