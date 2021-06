De nouveaux orages attendus ce lundi dans le Rhône !

Nouvelle alerte de Météo France dans la région.



De nouveaux orages sont attendus en ce début de semaine sur la région. Le Rhône mais également la Loire, l’Allier et le Puy-de-Dôme ont été placés ce lundi matin en vigilance orange aux orages.

"Un nouvel épisode fortement orageux et intense se mettra en place en début d’après-midi sur l’Auvergne et le Lyonnais", indique Météo France. "Très rapidement, il peuvent prendre un caractère violent sur l'ouest de l'Allier et du Puy-de-Dôme, la Loire et le nord du Rhône, avec localement de la grêle de gros diamètre, de fortes intensités de précipitations, et des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, voire très localement des phénomènes tourbillonaires", ajoute le s service officiel de la météorologie et de la climatologie en France.

La vigilance devrait prendre fin dans la soirée.