Un nouvel entraîneur pour l'ASVEL féminin !

L’ASVEL féminin a annoncé ce mardi soir se séparer de son entraîneur Valéry Demory après quatre saisons avec les basketteuses lyonnaises.



Le club a dans le même temps présenté son nouveau coach en la personne de Pierre Vincent, ancien sélectionneur de l’équipe de France féminine de 2008 à 2013 avec qui il a décroché un titre européen en 2009 puis les médailles d’argent aux Jeux Olympiques de 2012 et à l’EuroBasket Women en 2013.

"Nous avons connu une fulgurante ascension avec Valéry depuis quatre ans. Il a une part particulière et je serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu’il a apporté au club et bien sûr le titre de champion de France en 2019. Nous mettons fin à notre collaboration mais sans être fâchés. Valéry a compris que nous avions besoin de changement à la tête de l’équipe pour commencer une nouvelle ère et passer un cap. C’est pour cela que nous continuons l’aventure avec Pierre. Je pense que c’est l’homme de la situation pour retrouver le plus haut niveau et franchir une étape supplémentaire. C’est l’un des meilleurs coachs que je n’ai jamais eu. Je ne serais pas là où je suis sans l’avoir rencontré", peut-on lire dans un communiqué de Tony Parker.