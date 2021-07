OL : Melvin Bard convoqué avec les Bleus pour les Jeux Olympiques

Ce sera le seul Lyonnais avec les Bleus.



Après de nombreux refus des clubs et de longues discussions, le sélectionneur Sylvain Ripoll a dévoilé sa liste définitive pour les Jeux Olympiques.

Le Lyonnais Maxence Caqueret restera donc bien à Lyon après le refus de l'OL de le libérer. En revanche, le latéral gauche Melvin Bard ira au Japon cet été avec les Bleus. Le club ne s'est visiblement pas opposé à son départ.



A noter que dans cette liste on retrouve également les anciens lyonnais Lucas Tousart et Pierre Kalulu, aujourd'hui au Herta Berlin et au Milan AC.