Bison Futé hisse le drapeau orange ce samedi

Il faudra être patient ce samedi sur les routes.



Beaucoup de vacanciers vont prendre la route ce samedi. Par conséquent, Bison Futé voit orange ce samedi au niveau national. Il est recommandé de quitter les grandes métropoles avant 9 heures du matin, mais également d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 10h à 16h, l’A43 entre Lyon et Chambéry de 10h à 16h mais aussi l’A9 entre Orange et Narbonne de 9h à 14h.

Les voyants repasseront au vert pour la journée de dimanche sur l’ensemble du pays.