Les urgences de l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon déménagent provisoirement

Des travaux de modernisation vont s'amorcer au pavillon N, l'un des plus grands de l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon.



C'est pourquoi les urgences s'installent pour une durée de 18 mois dans le pavillon G. Les patients devront donc s'y présenter en cas de détresse médicale somatiques et psychiatriques, et ce à partir de ce mardi 6 juillet au soir. Les urgences chirurgicales seront quant à elles toujours traitées au sein du pavillon A pendant cette délocalisation.

A l'issue des travaux de réaménagement prévue pour 2023, l'ensemble des accueils d'urgence (somatique et chirurgicale) retrouveront un pavillon N entièrement repensé. Ce dernier pourra ainsi accueillir 80 000 patients par an, notamment grâce à une meilleure gestion des flux et à division en trois "filières" (allongées, debout, psychiatrique).

Le coût total des travaux est estimé à plus de 27 millions d'euros.