Lyon : la réalisatrice Jane Campion sera le 13e Prix Lumière

Après les frères Dardenne l'an dernier, Lyon récompensera la réalisatrice néo-zélandaise.



"C’est un style reconnaissable parmi tous les autres, une esthétique hors du commun et une poésie fulgurante que salue le 13e Prix Lumière en honorant son cinéma", indique le communiqué de presse du Festival Lumière.

Jane Campion a notamment réalisé La Leçon de piano, Bright Star ou plus récemment la série Top of the Lake. Son prochain film, The Power of the Dog avec Kirsten Dunst et Benedict Cumberbatch, sera diffusé sur Netflix à l'automne prochain.

La cérémonie de remise du Prix Lumière avec Jane Campion se déroulera le 15 octobre 2021. Tous ses films seront projetés durant l'évènement.