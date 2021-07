Quatre à six mois de prison avec sursis pour les cyberharceleurs de Mila

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu ce mercredi matin son délibéré.



Des peines allant de quatre à six mois de prison avec sursis ont été prononcés à l’encontre de 12 personnes jugées au mois de juin pour avoir harcelé et menacé de mort Mila après ses propos polémiques sur l’islam. Chaque prévenu devra également verser une amende de 1500 euros de dommages et intérêts à la jeune iséroise.

A noter qu’un treizième individu a été relaxé au bénéfice du doute.

"On a gagné, et on gagnera encore", a réagi Mila.