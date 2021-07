Lyon - L'Institut Lumière organise des projections en plein air gratuites !

"L'Été en Cinémascope" vous donne rendez-vous jusqu'au 31 août !



Avis aux amateurs de cinéma : cet été, l'Institut Lumière vous fait un beau cadeau ! Pendant les mois de juillet et d'août, différents films seront projetés en plein air au coeur de la place Ambroise Courtois, dans le quartier Monplaisir.

Ces projections, entièrement gratuites, se déroulent du 1er juillet au 31 août pour le plus grand plaisir des passionnés de grand écran ! Avec une programmation très riche et tout aussi variée, chacun pourra trouver le film qui lui correspond et passer un bon moment dans l'air chaud des soirées d'été.

En ce qui concerne les mesures d'accessibilités, il faudra respecter une jauge maximale de 700 spectateurs et porter son masque. Vous pouvez découvrir ci-dessous l'intégralité du programme cinématographique de l'évènement !

Mardi 13 juillet , 21h - Concert de salsa afro-cubaine par Guaracha Sabrosa / Buena Vista Social Club

Mardi 20 juillet, 22h - Un Taxi Pour Tobrouk

Mardi 27 juillet, 21h45 - Timbuktu

Mardi 17 août, 21h30 - Pacific Rim

Mardi 24 août, 21h30 - Une Vie Difficile

Mardi 31 août, 21h - Rocketman

Toutes les informations sont disponibles ici.