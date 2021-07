Départs en vacances : Bison Futé voit orange et rouge ce week-end sur les routes

Les bouchons sont de retour.



Les difficultés sur les routes commenceront dès ce vendredi avec un drapeau orange hissé par Bison Futé sur tout le pays. Il est notamment recommandé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 11h à 19h.

La journée de samedi s’annonce encore plus compliquée puisque Bison Futé voit rouge au niveau national dans le sens des départs. Les principaux axes à éviter au cours de la journée sont l’A6 entre Paris et Lyon de 8h à 12h, l’A7 entre Lyon et Orange de 10h à 14h ou encore l’A43 entre Lyon et Chambéry de 10h à 16h.

Il est conseillé de prendre la route dimanche, journée classée verte pour les départs mais aussi pour les retours.