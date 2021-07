Les pilotes rhônalpins de l'affaire Air Cocaïne acquittés en appel

Ils ont toujours clamé leur innocence.



La cour d’assises spéciale d’Aix-en-Provence a donné raison ce jeudi soir aux pilotes rhônalpins de l’affaire Air Cocaïne. Pascal Fauret et Bruno Odos, originaires de la région lyonnaise, ont été acquittés en appel alors que l’avocat général avait requis en début de semaine la même peine prononcée qu’en première instance en 2019 à savoir six ans d’emprisonnement.

La justice a en revanche confirmé les condamnations des autres accusés, notamment celles de Fabrice Alcaud et Pierre-Marc Dreyfus, les deux cogérants de la société SN-THS basée à Bron et qui gérait l’avion intercepté en mars 2013 en République dominicaine avec plus de 700 kilos de cocaïne cachés dans des valises. Ils ont de nouveau écopé de six ans de prison.

Le commanditaire présumé du trafic de drogue, Ali Bouchareb, a lui été condamné à 18 ans d’emprisonnement. Ils ont été écroués à l’issue de ce nouveau procès.