Le succès est déjà au rendez-vous pour le film d’Alexandre Astier.



"Kaamelott – Premier Volet" vient déjà d’enregistrer un premier record avant sa sortie dans les salles obscures le 21 juillet. Les fans de la série trépignent d’impatience. Ce sont en effet plus de 60 000 places qui ont été vendues en 24 heures pour les avants-premières du film prévues le 20 juillet.

Il s’agit du record de préventes pour un film français, a fait savoir ce jeudi soir SND, la société nouvelle de distribution, qui précise que des séances supplémentaires allaient être proposées aux spectateurs.

Cette annonce n’a pas manqué de faire réagir Alexandre Astier. "Record, phénomène… Vous allez déglinguer tout le système et ça va être encore de ma faute… Best Fans Ever", a commenté le réalisateur lyonnais.