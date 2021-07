Découvrez la webradio de Tassin La Demi-Lune !

Radio Espace et la commune de Tassin La Demi-Lune vous présentent la Webradio de Tassin La Demi-Lune !



Tassin La Demi-Lune a désormais sa propre webradio exclusivement disponible sur Radio Espace !

En plus d'une playlist composée intégralement de hits, la webradio partage avec vous tous les bons plans et les évènements à ne surtout pas manquer ! Vous pouvez suivre l'actualité de la commune tous les jours et ne rien manquer du programme riche et varié des Estivales Tassilunoises 2021.

Commerçants, artisans, associations et clubs vous donnent rendez-vous sur la Webradio dédiée à la vie de Tassin La Demi-Lune !