C'est une magnifique nouvelle pour les fans !



L’ASVEL a annoncé ce samedi la prolongation de contrat de David Lighty. Le joueur est désormais lié au club villeurbannais jusqu’en 2026.

"Cela ne pouvait pas se passer autrement ! Oui, il s’est posé des questions et nous aussi. Mais quand absolument tout le monde me dit : "Il faut le garder", alors on fait tout pour ! David terminera sa carrière chez nous, aura son maillot retiré, une célébration à la hauteur de ce qu’il a apporté etc… Mais avant cela, il va continuer à nous faire gagner des titres et nous apporter quotidiennement de la joie et du bonheur", a déclaré le président Tony Parker.